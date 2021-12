Foragidos de Presídio Regional são capturados em Feira de Santana

Dois foragidos do Presídio Regional de Feira de Santana foram capturados na noite desta quinta-feira, 22, nas proximidades do Hospital Geral Clérison Andrade.

Wallace da Silva Magalhães, de 20 anos, e Wesley Araújo Nascimento, de 23, haviam fugido do atendimento médico da unidade e foram presos por agentes das Rondas Especiais (Rondesp) Leste.

A polícia foi acionada após uma denúncia sobre disparos na região do Hospital, localizado no anel do Contorno, bairro 35º BI.

A dupla, que estava vestida com roupas de presidiários, foi encaminhada para a Central de Flagrantes do município, onde a fuga foi registrada.

