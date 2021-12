Foragidos de Mato Grosso e Sergipe são presos na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) prendeu dois foragidos da Justiça, nesta terça-feira, 17, em dois pontos distintos da BR- 116, na Bahia. Suspeitos pelo crime de tráfico drogas, os homens, que não tiveram a identidade reveladas, possuíam mandados de prisão expedidos pelos estados de Mato Grosso e Sergipe.

Segundo a PRF-BA, a primeira prisão ocorreu no Anel Viário de Vitória da Conquista, no Km 16 da rodovia, por volta das 11h. Durante abordagem a um carro com cinco ocupantes, um dos passageiros não entregou os documentos pessoais e apresentou nervosismo em excesso diante dos agentes.

Após consulta, foi verificado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, cidade de Mato Grosso. O suspeito, que tinha como destino a cidade de Itacaré, seguiu para a Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (DISEP). O veículo foi recolhido ao pátio da PRF por estar com o licenciamento atrasado.

Já a segunda prisão aconteceu em Feira de Santana, no Km 429 da BR-116, às 15h, durante fiscalização da Operação Lábaro. Em um dos carros abordados, foi constatado mandado de prisão contra um dos passageiros, um homem de 45 anos. O documento foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PRF-BA, o suspeito afirmou que saiu de Uberlândia, em Minas Gerais, e pretendia chegar em Aracaju (Sergipe). Ele também disse que havia sido preso anos atrás pela PRF por ser flagrado com drogas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia local.

Segundo dados da PRF na Bahia, em 2019, o órgão já prendeu 30 pessoas com mandado de prisão em aberto.

