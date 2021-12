Foragidos da Justiça são presos em rodovias federais que cruzam a Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia prendeu, no último sábado, 19, três homens que possuíam em seu desfavor mandado de prisão em aberto. As ações foram registradas em trechos distintos de rodovias federais que cruzam o estado.

O primeiro homem foi flagrado no KM 460 da BR 116, trecho de Santo Estevão (BA). Ele conduzia uma motocicleta Honda/Cg 150 Titan, quando foi abordado pelos policiais. Em seu desfavor, constavam dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de Feira de Santana (BA) pelo crime de homicídio.

Já por volta das 18h30, KM 716 da BR 101, em Eunápolis (BA), um segundo foragido por homicídio foi detido pela PRF com o apoio da Polícia Militar (PM) da região. Ele conduzia um Vw/Novo Gol quando foi abordado pelos policiais. Existia um mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário do Estado da Paraíba contra ele.

Ainda, no final da noite, um terceiro homem foi preso, desta vez por crime contra o Sistema Financeiro Nacional. O acusado foi abordado no Km 512 da BR 324, em Feira de Santana (BA). O documento em questão foi expedido pela Justiça baiana. Além do mandado, ele também foi autuado por conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para as demais providências cabíveis.

