Foragidos da Justiça, 'Queca' e 'Coelho passam a integrar o Baralho do Crime

Duas novas imagens de procurados foram inseridas, nesta terça-feira, 18, no ‘Baralho do Crime’, da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Na segunda atualização de 2020, as cartas ‘três de Ouros’ e ‘seis de Ouros’ estampam novas caras.

Natural de São Paulo, Kaique Alves Cesar, o “Dentinho” ou “Coelho”, 22 anos, procurado por latrocínio, é o novo ‘Três de Ouros’. Ele atua na região de Brumado, interior do estado da Bahia.

Já Erico Santos de Almeida Nascimento, o “Paulista”, “Paulistinha” ou “Queca”, 29, passa a estampar a carta ‘seis de Ouros’. Procurado por homicídio e tráfico de drogas, ele age no município de Euclides da Cunha.

Qualquer informação que possa auxiliar na prisão de Kaique, Erico ou de outros procurados, pode ser encaminhada por meio dos telefones do Disque Denúncia, (71) 3235-000, em Salvador e RMS, 181 para o interior do estado ou através do site oficial da ferramenta (disquedenuncia.com) no ‘Denuncie Aqui’. O anonimato é garantido.

