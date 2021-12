Foragido que matou irmãs idosas em Goiás é preso em Feira

Denúncias anônimas levaram policiais da Delegacia de Homicidios (DH) de Feira de Santana a prender um foragido da justiça do estado de Goiás. Jailton Ferreira dos Santos, 39 anos conhecido como "Neguim" foi preso na noite desta segunda-feira, 4, em uma casa alugada no bairro Sitio Matias, onde residia há cerca de 1 ano.

Ele é condenado a 26 anos de prisão por participação em um duplo homicídio contra duas irmãs idosas na cidade de Inhumas. O crime ocorreu em junho de 2011 na residência das vítimas e Neguim teve a ajuda do sobrinho das mulheres, identificado como Divino Martins de Queiroz. No momento da prisão, Neguim apresentou uma carteira de identidade em nome de Gilmário Ferreira dos Santos e uma CNH em nome de José Roberto Ferreira dos Santos que seriam irmãos dele.

As irmãs aposentadas Eva Maria Barbosa de Queiroz, de 63 anos, e Antônia Barbosa de Queiroz, de 60 anos, esta última surda e muda, foram mortas a facadas e pauladas, sendo que Eva ainda teve o corpo levado para um local a aproximadamente 10 km da cidade, onde foi queimado. Na delegacia, ele confessou que teria presenciado o crime, mas que apenas comprou gasolina para o comparsa atear fogo em um dos corpos das vítimas.

"Ele me chamou para ir na casa das tias e ele entrou e eu fiquei com uma delas na varanda. Ouvi o barulho das pauladas e os gritos dele para segurar a outra tia. Fiz o que ele mandou depois ele colocou a tia que estava comigo no carro e me deixou em um posto de combustível, onde comprei gasolina e fui encontrá-lo, lá ele pegou o combustível e ateou fogo na vítima já morta", contou.

Sem demonstrar arrependimento, Jailton disse que foi preso logo após o crime e que passou dois anos na cadeia, até ser solto através de um alvará, então resolveu vir morar na Bahia. Para não ser reconhecido e, segundo ele morto, usou documentos falsos. "Tenho família aqui na cidade. Sou baiano de Água Fria e não sabia que tinha sido condenado, só estava usando os documentos para não morrer e não matar a minha mãe de desgosto", disse.

Mesmo contando detalhes do crime, ele alegou que não matou ninguém e acusa o comparsa. "Ele é quem matou, mas vou ter que pagar pela minha inocência. Confiei nele e acabei atrás das grades. O meu erro foi comprar o combustível que achei que seria para queimar o carro e não a mulher", alegou.

A delegada Ana Cristina Carvalho, titular da DH, informou que Jailton foi autuado em flagrante por uso de documentos falsos e que foi encaminhado para o Conjunto Penal. Ela disse ainda que já comunicou a justiça de Goiás sobre a prisão. "Eles devem pedir a transferência dele para o estado de Goiás", informou.

O crime - As irmãs Eva Maria Barbosa de Queiroz, de 63 anos, e Antônia Barbosa de Queiroz, de 60 anos, foram assassinadas a facadas segundo a polícia de Goiás por vingança, já que o autor confesso do crime alegou ter agido para vingar a morte da mãe ocorrida em 1985. Em entrevista ao site de notícias Route News, ele disse que o pai Benedito Barbosa de Queiroz matou a esposa a tiros após ser influenciado pelas irmãs que acusavam a cunhada de traição.

"Eu tinha 6 anos e estava agarrado na saia dela. Meu pai chegou e deu seis tiros. Ela morreu na minha frente aos 23 anos e deixou quatro filhos. A minha tia Eva vivia me humilhando dizendo que éramos pobres e que minha mãe era vagabunda. O homem, que nunca chamei de pai pois o detestava, era muito rico e não foi preso, mas morreu pobre e doente", afirmou, na época da prisão.

Ele contou ainda, para a reportagem do site, que estava aliviado com a morte das tias porque "Tinha vingado a mãe e todas as humilhações que havia passado".

Segundo a polícia, Antônia foi a primeira a ser morta. Levou uma paulada na cabeça, desmaiou e foi arrastada até o banheiro, onde foi esfaqueada no pescoço até morrer. Ao ver a irmã sendo agredida, Eva gritou e foi amordaçada. Levada para seu próprio carro, um Crossfox, encontrou a morte a cerca de 10 quilômetros de Inhumas, às margens do Córrego Inhuminha, próximo à GO-222, rodovia que liga Inhumas a Nova Veneza. Eva foi degolada e teve o rosto queimado com gasolina. O carro foi abandonado com visíveis sinais de sangue.

Uma denúncia anônima apontou Divino como principal suspeito. Ele foi preso ao chegar no trabalho numa faculdade de Inhumas. Depois de confessar o crime, apontou Neguim como comparsa. Na casa dele foram encontrados a faca suja de sangue, documentos pessoais e cheques de Eva.

