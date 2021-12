Foragido por tráfico é encontrado com armas, drogas e cheques

Robson Benites, de 32 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi preso na quarta-feira , 20, no município baiano de Barra do Estiva (distante 418 km de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), unidades policiais receberam a informação que o suspeito se escondia em uma residência em Barra da Estiva. Quando chegaram no local, as equipes encontraram Robson com armas e drogas.

Com o suspeito foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola calibre 22, 38 quilos de maconha, a quantia de R$ 7.140, seis folhas de cheque no valor de mil reais cada, três tablets, dois Ipads, três notebooks, duas balanças, oito pedras de haxixe, um relógio, duas máquinas fotográficas, sete celulares, e 16 munições para calibre 38 e 22.

Além de ter o mandado cumprido Robson também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na Delegacia Territorial de Barra da Estiva.

