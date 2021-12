Foragido por não pagamento de pensão é preso em Ribeira do Pombal

Um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia foi preso na noite desta quarta-feira, 10, em Ribeira do Pombal (distante 310 km de Salvador).

O passageiro de 40 anos foi abordado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de transporte interestadual, que seguia de Garanhuns, em Pernambuco, com destino a São Paulo.

Após voz de prisão, o suspeito, que tinha um mandado expedido peloTribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi encaminhado à autoridade competente para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeira do Pombal, para as providências cabíveis.

