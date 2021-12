Foragido morre em confronto com a polícia em Crisópolis

Foragido da justiça, José Antônio de Santana, 32 anos, conhecido como "Tonheta", foi morto neste domingo, 4, após uma troca de tiros com a polícia no município de Crisópolis (a 212 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem foi localizado depois de uma denúncia de tráfico de drogas no povoado do Buril. Ele possuía dois mandados de prisões por homicídio e tentativa, também em Crisópolis.

Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal de Crisópolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Com "Tonheta", segundo a polícia, foram apreendidos um revólver calibre 357, além de munições e 23 pedras de crack. O material foi apresentado na Delegacia de Alagoinhas.

"De acordo com denúncias anônimas, ele vinha aterrorizando o povoado com ameaças e roubos. Quando fomos verificar o chamado, os policiais foram surpreendidos com tiros contra a guarnição", informou o coronel Ricardo Mattos, comandante da Cipe Litoral Norte.

