Foragido há 21 anos, suspeito de homicídio é preso no interior da Bahia

Foragido da polícia, João Carlos Souza de Andrade, suspeito de homicídio em janeiro de 1998, foi preso na tarde da sexta-feira, 18, no município baiano de Jitaúna (distante 383 km de Salvador).

De acordo com informações do site Giro Ipiaú, João é apontado de assassinar Cinara Gomes de Almeida, em crime que na época chocou a cidade. As circunstâncias do crime não foram informadas pela polícia.

João Carlos foi encaminhado ao Conjunto Penal de Jequié, onde deve cumprir sua pena.

