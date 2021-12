Foragido é capturado com 13 quilos de cocaína

Jackson Lima Silva, o Prego, 28 anos, foragido do Presídio de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, foi preso com 13 quilos de cocaína, dois quilos de crack e um de maconha. Todas as drogas estavam acondicionadas em tabletes.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Prego estava traficando drogas no bairro de Mangabeira, onde se estabeleceu depois de fugir da penitenciária em maio do ano passado, onde cumpria pena por homicídio e roubo.

A polícia informou ainda que investigações da DTE/Feira, subordinada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), acabaram levando os policiais até Prego, que não reagiu.

Com o traficante, os policiais apreenderam ainda um revólver calibre 38. Conduzido à unidade policial, Prego agora aguarda ser transferido para o presídio.

Todo o material apreendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que também fará a pesagem oficial da droga.

