Foragido do RJ por latrocínios contra motoristas da Uber é preso na BA

Foragido do Rio de Janeiro, Deviano Fernandes Lima foi preso na manhã deste sábado, 8, na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem se entregou à 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista).

Ele é acusado de cometeu latrocínios (roubos seguidos de mortes) contra motoristas do aplicativo de transporte Uber, no Rio de Janeiro. A SSP do RJ chegou a oferecer recompensa de R$ 5 mil por informações que levassem à prisão de Deviano.

Depois da captura, ele foi conduzido até o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista, onde prestou depoimento e informou que fugiu para outro estado acreditando que poderia responder ao inquérito fora do Rio.

Como Deviano não cometeu crime na Bahia e possui mandado em aberto no RJ, ele está à disposição da justiça para ser transferido para o estado de origem.

Em nota, a Uber informou que "lamenta profundamente que motoristas parceiros sejam alvo da violência que permeia nossa sociedade. A empresa está à disposição para colaborar com as investigações, na forma da lei".

A SSP do RJ ofereceu R$ 5 mil por informações que levassem à prisão de Deviano

adblock ativo