Foragido do Paraná é preso em Feira de Santana

Um foragido da Justiça do Paraná foi preso na noite desta quinta-feira, 14, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Alexandre Welton de Souza tinha três mandados de prisões por tráfico de drogas. Ele também era procurado por ter fugido do sistema prisional do Paraná.

A detenção aconteceu após a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ser acionada pela polícia paranaense indicando que havia informações de que o foragido estava no interior da Bahia. Foram realizadas buscas até localizar Alexandre. Ele foi apresentado na Delegacia Territorial de Feira de Santana. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta, 15.

