Foragido do estado de Alagoas é preso com droga na Bahia

Um foragido do estado de Alagoas foi preso com aproximadamente um quilo de maconha, no KM 01 da BR 110, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização, policiais perceberam que um automóvel, com três pessoas, fez um retorno para escapar da abordagem da viatura.

Os policiais, então, foram atrás do veículo e frustraram a tentativa de fuga. Durante a revista, foi encontrado cerca de um quilo de maconha em uma sacola plástica no banco traseiro.

Ainda durante a fiscalização foi realizada a consulta das três pessoas (dois homens e uma mulher) por meio do banco de dados da polícia, onde foi constatado um mandado de prisão em aberto para um dos homens, expedido pela 2ª Vara de Delmiro Gouveia, no Tribunal de Justiça de Alagoas, desde julho de 2015.

Os três ocupantes do veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Delmiro Gouveia.

