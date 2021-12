Foragido do Espírito Santo é localizado no município de Medeiros Neto

Foi preso, nesta sexta-feira, 15, Wladimir Alexandria de Castro, conhecido como “Frajola”, no município de Medeiros Neto (a 740 quilômetros de Salvador). Ele estava foragido desde o carnaval, quando deixou o cárcere temporariamente e não retornou mais.

Frajola era procurado pela justiça do Espírito Santo e, de acordo com o site Texeira News, a polícia diz que o acusado responde pelos crimes de uso de documento falso, roubo, sequestro seguido de morte de um menor de 11 anos e um latrocínio do estado do Rio de Janeiro.

O site também afirma que Frajola é acusado de assalto contra a mansão do presidente da FIESP, em São Paulo, em 1984, de onde foram subtraídos milhões de reais e espécie, joias e barras de ouro. Além disso, ele também é suspeito de fazer parte do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

O suspeito vai ficar temporariamente custodiado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), até que seja recambiado para o Espírito Santo.

