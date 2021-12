Foragido de presídio e três comparsas morrem em confronto com a PM

Quatro homens morreram durante um confronto com a polícia na BA-120, na cidade de Ibirataia. Policiais militares bloquearam a rodovia durante a Operação Varredura quando Caíque Lima de Souza, foragido do Conjunto Penal de Jequié, e outros três comparsas avistaram a ação e tentaram fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o quarteto atirou em direção aos PMs e escaparam por uma pista vicinal, mas acabaram batendo o veículo em um barranco. O grupo desceu do veículo e efetuou mais disparos. No confronto, eles foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Com eles, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 44, três revólveres calibres 38 e 32, máscaras, capuzes, munições, celulares, entre outros pertences.

