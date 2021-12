Foragido de presídio de Salvador é recapturado em Pojuca com fuzil

Foragido do sistema penitenciário da Mata Escura, Raimundo Nonato Baracho dos Santos foi recapturado após uma perseguição no bairro de Nova Pojuca, na cidade de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi preso dirigindo embriagado em alta velocidade.

De acordo com SSP-BA, equipes da 32ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pojuca) realizavam rondas no bairro, quando um veículo marca Hyundai, placa PJX 8900, foi avistando em alta velocidade. O caso ocorreu nesta segunda, 25, e foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) esta terça, 26.

Após uma perseguição, os policiais conseguiram alcançar o carro na região da praça de pedágio da BA-093. O motorista se identificou como Fernando de Brito Garcia e, apresentando sinais de embriaguez, foi conduzido à Delegacia Territorial de Pojuca.

Ainda segundo o órgão, na delegacia, os policiais descobriram que o suspeito apresentou um documento falso e logo desvendaram a verdadeira identidade dele. A esposa do homem, que também estava no veículo, autorizou uma busca na casa onde eles estavam residindo no município.

Na casa, foram apreendidos um fuzil, três pistolas tipo airsoft, uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38, munições de diversos calibres, colete à prova de balas, porções de drogas, celulares e relógios. Raimundo foi reencaminhado para o sistema prisional.

