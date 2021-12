Foragido de Feira é recapturado em Riachão do Jacuípe

Policiais recapturaram nessa segunda-feira, 9, no município de Riachão do Jacuípe, um dos seis presos que fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, no domingo, 8.



Itanei de Jesus Vieira foi localizado pela polícia de Riachão do Jacuípe no bairro da Barra, após receber denúncias anônimas informando seu paradeiro.



A polícia informa que os outros cinco fugitivos continuam foragidos. De acordo com a polícia, os presos contaram com ajuda de dois carros que estavam estacionados do lado de fora do presídio.



As buscas pelos foragidos continuam na manhã desta terça-feira, 10.

