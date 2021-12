Foragido da Justiça por roubo é capturado em abordagem na BR-116

Um homem de 33 anos, que não teve identidade revelada, foi preso na manhã desta quinta-feira, 1º, ao utilizar documento falso durante abordagem a um ônibus de turismo na BR-116, trecho de Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador).

A fiscalização ocorreu no Km 835 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao dar início a identificação dos ocupantes do veículo com placas de Minas Gerais, os agentes desconfiaram da CNH apresentada por um dos passageiros.

Após pesquisa, eles verificaram que o documento e o nome eram falsos. Além disso, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Ainda conforme a PRF, o suspeito foi encaminhado à autoridade competente da Polícia Federal de Vitória da Conquista.

