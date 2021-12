Foragido da justiça morre em confronto com a polícia em Mata de São João

Um homem suspeito de ser responsável pela distribuição de drogas nos bairros de São Caetano e Boca do Rio, em Salvador, morreu durante uma troca de tiros com a polícia neste sábado, 30, no município de Mata de São João (a 59 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fernando Pereira de Souza, conhecido como 'Nando Coroa" foi localizado por equipes da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata de São João) e durante a tentativa de abordagem, teria reagido e efetuado diversos tiros.

Ainda segundo o órgão, Fernando acabou atingido durante o confronto e chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

"Nando Coroa" possuía um mandado de prisão em aberto e havia sido condenado a 14 anos de prisão. Com ele foram encontrados uma pistola de calibre 40 e munições.

