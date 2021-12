Foragido da Justiça é preso em Porto Seguro

O foragido da Justiça, Tony Silva dos Santos, foi preso por policiais militares durante a realização de rondas e abordagens no bairro do Cambolo, em Porto Seguro (distante a 712 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do 8º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, Tony foi capturado durante a realização de rondas e abordagens na região. Ele havia fugido do presidio de Itabuna, onde cumpria pena pelo crime de homicídio, no natal de 2013.

Após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde estará à disposição da Justiça.

