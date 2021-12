Foragido da Justiça é preso durante perseguição na BR-367

Um homem, de nome e idade não divulgados, foi preso durante uma perseguição no Km 724 da BR-367, trecho localizado no município de Eunápolis (distante a 647 Km de Salvador).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização na rodovia, os agentes verificaram que um veículo retornou antes do ponto em que estava sendo realizada as abordagens. Os policiais seguiram o automóvel até alcançá-lo, nas proximidades do Rio Buranhém. Na fuga, o suspeito chegou a fazer manobras perigosas, mas ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a PRF, o homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça baiana, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Porto Seguro (a 705 Km da capital).

