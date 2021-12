Um foragido da Justiça, que possuía cinco mandados de prisão em aberto por homicídios e roubo majorado, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira, 9, durante uma abordagem no KM-01 da BR-110 em Paulo Afonso (a 471 quilômetros de Salvador).

De acordo com a PRF o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi localizado durante uma abordagem a um veículo VW Golf placa NTP-0883 clonada e com registro de roubo. O carro que era ocupado por cinco pessoas, era dirigido por uma mulher que apresentou aos policiais um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) falsificado.

A polícia ainda apreendeu com o foragido uma pistola de calibre 40, com a numeração raspada e 27 munições. Com uma outra ocupante do veículo foi encontrada uma pequena porção de maconha que a mesma alegou ser para consumo próprio.

Os materiais apreendidos e os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia judiciária local.

Da Redação Foragido da Justiça é capturado em carro roubado em Paulo Afonso

adblock ativo