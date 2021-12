Foragido da Justiça do Rio é preso em Jequié

Um homem que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso, nesta quinta-feira, 24, no município de Jequié, distante 365 km de Salvador. O fato ocorreu por volta das 15h45, no KM 677 da BR 116.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem a um ônibus interestadual, que partiu de São José do Rio Preto/SP para Recife/PE, foi fiscalizado todo o veículo e todos os passageiros. No decorrer das consultas dos passageiros nos sistemas, foi verificado que havia um homem que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

Com o foragido, estava uma criança de 5 anos, com uma procuração de firma reconhecida, para levaá-la para o município de Conceição/PB, onde segundo informações do foragido, seria entregue ao seu pai.

Com ele ainda foram encontrados produtos novos mas sem nota fiscal. O foragido foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local com o material apreendido, e a criança levada para o Conselho Tutelar de Jequié.

