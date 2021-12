Foragido da Justiça do estado de Goiás é preso no interior da Bahia

Um homem de 37 anos, que estava foragido da Justiça desde agosto do ano passado, foi detido na tarde do último sábado, 24, em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia.

Ele conduzia um caminhão de carga quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 170 da BR 110. Na análise da identificação foi encontrado um mandado de prisão em aberto.

A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, por crimes contra a Administração Pública. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeira do Pombal.

