Foragido da Justiça de Minas Gerais é capturado na BR-242

Um homem foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso nesta terça-feira, 20, na BR-242, trecho do município de Barreiras (distante 874 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam uma blitz no KM-800 da rodovia quando pararam um veículo com placa de Goias. Após consultar o banco de dados, os policiais descobriram que um dos ocupantes do veículo possuía um mandado de prisão em aberto.

O suspeito, que não teve o nome e a identidade revelados, responde por violência doméstica, expedido em 5 de janeiro deste ano. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Barreiras.

