Foragida da Justiça é presa com drogas dentro de ônibus na BR 242

Uma mulher de 24 anos que estava foragida da Justiça desde 2016 foi presa dentro de um ônibus que tinha como destino a cidade de Recife. Seis kg de cocaína foram encontrados no mesmo veículo. O ônibus foi abordado pelos policiais no Km 386 da BR 242, no município de Seabra, a 456 km de salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização, foram encontrados os tabletes de cocaína, que estavam dentro de uma mochila. O proprietário da cocaína não foi identificado.

Ao verificar a identificação dos passageiros no banco de dados, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto contra uma mulher de 24 anos. A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça (TJ) de Alagoas em agosto de 2016 por tráfico de drogas.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil em Seabra onde ficará à disposição da Justiça. O material encontrado foi encaminhado à perícia e será apurado um possível envolvimento da mulher presa.

