Fomento ao Trabalho Decente recebe investimento de R$ 3,6 milhões

O Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) promove nesta quinta-feira, 11, às 9h, na sede do Ministério Público do Trabalho, em Salvador, o ato de assinatura dos termos de colaboração com instituições governamentais e entidades civis sem fins lucrativos, para o desenvolvimento de 15 novos projetos de interesse social na Bahia.

Com um investimento superior a R$ 3,6 milhões, as iniciativas contemplam os seguintes eixos da Agenda Bahia do Trabalho Decente: Erradicação do Trabalho Infantil, Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Erradicação do Trabalho Escravo, Juventude e Promoção da Igualdade da Pessoa com Deficiência.

Desde 2011, quando foi criado, o Funtrad já investiu R$ 6,8 milhões no fomento ao trabalho decente na Bahia. As principais fontes de capital do Fundo são as destinações de Termos de Ajustamento de Conduta e de indenizações por dano moral coletivo, decorrentes da atuação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. A aplicação dos recursos é decidida pelo Conselho Deliberativo de composição multipartite.

