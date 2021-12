Folião morre e outros sete ficam feridos na Micareta de Feira

Um folião morreu e outros sete ficaram feridos na madrugada deste sábado, 20, durante a Micareta de Feira, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). Na madrugada de sexta-feira, 18, a festa já havia registrado o primeiro caso de violência, quando um jovem foi espancado após sair do local. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Além das agressões, houve queda de energia no circuito da Micareta, o que causou um 'apagão' durante as apresentações. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), responsável pelo serviço, a interrupção foi provocada por um defeito em um isolador de um dos postes do sistema de distribuição.

Madrugada violenta

Conforme a polícia, o primeiro caso foi registrado na avenida Presidente Dutra, por volta das 0h50, quando um homem, de identidade desconhecida, morreu após ser baleado.

Em outra ocorrência, Roqueline de Jesus Santos, de 30 anos, foi atingida no rosto e Bruna Aparecida dos Santos, 22, baleada no braço esquerdo. Elas foram socorridas e levadas para o HGCA, na cidade. Familiares de Roqueline afirmaram que o estado dela é grave. Não há informações sobre o estado de Bruna.

Um adolescente de 17 anos, suspeito de ter feito os disparos, foi apreendido em flagrante, segundo a polícia. Ele foi encaminhado para Complexo de Delegacias de Feira de Santana, no bairro de Sobradinho. As causas do crime ainda estão sendo apuradas.

Depois, por volta das 1h, Anderson dos Santos Silva, 23, foi esfaqueado no braço direito e no tórax por um homem, no momento em que passava pelo circuito da micareta. O suspeito fugiu após a ação. Anderson também foi levado para o HGCA. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Já por volta das 3h20, um adolescente de 16 anos, foi baleado no tórax, informou a polícia. O garoto foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Clériston Andrade.

Ainda conforme a polícia, por volta das 3h50, outras três mulheres foram baleadas. Uma delas foi atingida nas nádegas, a outra na perna esquerda e a terceira no pé. As vítimas também foram encaminhadas para o HGCA. Não há informações sobre o estado delas. A Polícia Civil investiga os casos.

Espancamento e morte

Na noite de sexta-feira, 19, Cleberson Lima, de 22 anos, que foi espancado após sair da festa, morreu no Hospital Clériston Andrade. A vítima estava internada em estado grave desde a madrugada de sexta.

Segundo o delegado João Uzzum, o jovem voltava para casa a pé, depois de passar a noite na festa. Ele estava acompanhado da mulher quando foi abordado por um grupo de homens.

Os criminosos agrediram a vítima com murros, pedradas e pauladas. O delegado suspeita que a morte tenha relação com a criminalidade da região.

adblock ativo