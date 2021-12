Folião espancado após sair da Micareta de Feira morre no hospital

O folião Cleberson Lima, de 22 anos, que foi espancado durante após sair da Micareta de Feira, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, morreu na noite da sexta-feira, 19, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Segundo informações do delegado João Uzzum, que é coordenador regional da Polícia Civil, alguns suspeitos de participar do crime foram identificados e são procurados pela polícia. A identidade dos homens, no entanto, não foi divulgada.

A vítima estava internada em estado grave no HGCA desde a madrugada de sexta. Conforme o delegado, o jovem voltava para casa a pé, depois de passar a noite na festa. Ele estava acompanhado da mulher quando foi abordado por um grupo de homens.

Os criminosos agrediram a vítima com murros, pedradas e pauladas. O delegado suspeita que a morte tenha relação com a criminalidade da região.

