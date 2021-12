Fogo simbólico sai domingo do município de Cachoeira

O fogo simbólico da Independência da Bahia sai neste domingo, 30, da cidade histórica de Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano. Atletas e atiradores do Tiro de Guerra vão fazer revezamento conduzindo a tocha até Saubara.

A corrida do Fogo Simbólico terá início após a celebração de uma missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, às 7h. Depois de Saubara, pela tarde, a tocha será conduzida para Santo Amaro, e de lá para São Francisco do Conde, de onde será levada, na segunda-feira, 1º, até Candeias, Simões Filho e Salvador.

Cerca de 40 atletas farão o percurso de 110 km entre as cidades a pé, revezando a tocha. A corrida segue o trajeto dos batalhões que partiram das vilas do Recôncavo baiano até a capital para enfrentar as tropas portuguesas.

O ato marca o início da celebração do 2 de Julho, que completa 190 anos. Na capital, a tocha deve chegar na segunda-feira, por volta das 15h e permanecerá acesa no panteão em homenagem ao herói da guerra da Independência, o general Labatut, no bairro de Pirajá, local onde aconteceram combates decisivos para a vitória dos baianos.

adblock ativo