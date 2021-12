A tocha com o fogo simbólico que representa os povos que lutaram pela independência da Bahia já está em Salavdor. Ela chegou por volta das 16h, dessa sexta-feira, 1º, em Pirajá, onde fica o túmulo do General Labutut, que comandou os brasileiros na Batalha de Pirajá.

O fogo deixou Cachoeira (a 116 km de Salvador), na quinta-feira, 30, e passou por Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, até chegar no bairro de Pirajá, em Salvador.

Quem chegou em Pirajá com a tocha e o fogo simbólico foi uma atleta de Simões Filho, Solange Carvalho. Ela foi recepcionada pelo presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, o vice-prefeito de Simões Filho, Neco Almeida, e pelo Coronel Batista do 6º Comando.

A foi acessa e as autoridades colocaram flores no túmulo de Labatut. Também houve hasteamento das bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil. Apesar da chuva, praça ficou lotada, veja no vídeo:

Teófilo Henrique, com informações de Itana Silva Fogo simbólico do 2 de Julho já está em Salvador

adblock ativo