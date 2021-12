Fogo simbólico do 2 de Julho deixa cidade de Cachoeira

A tocha com o fogo simbólico, que marca os 194 anos da Independência da Bahia, iniciou na manhã desta sexta-feira, 30, o seu trajeto rumo a Salvador para abrir as comemorações do 2 de Julho, no domingo.

A pira, como também é chamada, saiu da cidade de Cachoeira (a 116 km da capital), no Recôncavo baiano, após receber a bênção na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Atletas, ex-atletas, Exército do Brasil e personalidades conduzem a tocha Salvador.

Até chegar na capital baiana, neste sábado, 1º, o fogo simbólico ainda vai percorrer as cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho, municípios que, historicamente, fizeram parte do trajeto percorrido pelos soldados do Exército Libertador.

Na capital, o fogo será usado para acender a pira em homenagem ao general Pedro Labatut, no bairro de Pirajá. A chegada da tocha ao Panteão de Pirajá está prevista para ocorrer por volta das 16h, quando haverá uma cerimônia com autoridades.

As comemorações serão retomadas neste domingo, às 6h, com alvorada de fogos no Largo da Lapinha, seguida de desfile com os caboclos durante todo o dia.

