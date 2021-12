Fogo simbólico do 2 de Julho deixa a cidade de Cachoeira

A tocha com o fogo simbólico, que marca os 192 anos de Independência da Bahia, saiu do município de Cachoeira (distante a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, em direção ao bairro de Pirajá, na capital baiana, na manhã desta terça-feira, 30, abrindo as comemorações do 2 de julho [veja a programação completa abaixo].

Antes da saída às 8h, uma missa foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Como pede a tradição, a pira, como também é chamada, é conduzida por atletas, soldados, autoridades políticas e passará pelas cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho.

A chama perpetua o papel das cidades do Recôncavo - locais de batalhas até a chegada das tropas nacionais a Salvador, em 1823 - na luta mais importante da história do Estado.

No dia 2 de julho, a tocha simbólica será acesa no Campo Grande pela maratonista Marily dos Santos, representante do Brasil nas Olimpíadas de 2008, em Pequim. O governador do estado, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, participam da cerimônia, de acordo com a Fundação Gregório de Matos.

adblock ativo