Fogo destrói 9 mil hectares na Chapada

Pelo menos nove mil hectares (ha) já queimaram este ano em dois incêndios florestais registrados dentro da área do Parque Nacional da Chapada Diamantina. A estimativa é da equipe de técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Os maiores focos estão na região conhecida como Gerais do Vieira, próximo ao Vale do Capão, município de Palmeiras, estimado em 7.500 ha e perto do Vale do Pati, no município de Andaraí, estimado em 1.500 ha, segundo a gestora do Parque, Marcela de Marins.

Ambos são combatidos desde o final de semana; no entanto, pelas condições do clima e dificuldades de acesso por conta do relevo, as chamas se espalharam e tomaram grandes proporções, disse Marins, destacando que o incêndio na área de Palmeiras cresceu rapidamente nesta terça-feira, 15, com o vento.

Mais de 100 pessoas entre bombeiros e brigadistas se revezam na luta contra o fogo, de acordo com o subcoordenador da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), Paulo Sérgio Menezes Luz, que nesta terça chegou à região atingida e distribuiu equipamentos de proteção individual (EPIs) e de combate, como abafadores e bombas costais, para atuação dos brigadistas voluntários.

Ele afirmou que a situação é crítica e que requisitou do governo do estado um helicóptero para ajudar no apoio nos diferentes pontos de incêndio, onde nesta foram instaladas bases que permitam o descanso dos brigadistas em locais próximos dos incêndios.

No final da tarde chegaram à região os dois aviões contratados pelo ICMBio, e hoje uma equipe deve sobrevoar a área com os focos de queimadas. "Embora não sejam os mais eficientes no combate aos incêndios florestais em locais com um relevo como a Chapada Diamantina, os aviões são importantes para orientar as equipes nas estratégias de luta contra o fogo", disse o analista ambiental do ICMBio, Pablo Casalle.

El Niño

Com 138 municípios em situação de emergência decretada pelo governo do estado por causa da seca, na Bahia já foram registrados 6.063 focos de incêndio desde o início do ano até esta terça pelo Centro de Pesquisas do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O aumento foi de 120% em relação ao mesmo período do ano passado.

Conforme o subcoordenador da Sudec, Menezes Luz, o fenômeno conhecido como El Niño é um dos fatores que influenciam o clima este ano, favorecendo queimadas. A maior parte dos municípios atingidos pela estiagem está localizada no semiárido, Chapada Diamantina e oeste.

Entre os focos que atingem a região oeste da Bahia, onde já não chove há mais de três meses, na Serra do Mimo, em Barreiras, um incêndio florestal é combatido desde domingo, 13, pelas equipes do PrevFogo/Ibama. Segundo o chefe da equipe, Gilmar dos Anjos, a grande quantidade de vegetação seca e as dificuldades de acesso são as principais dificuldades para debelar o fogo.

adblock ativo