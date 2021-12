Fogo atinge estação do BRT em Feira de Santana

Um incêndio atingiu a área interna da estação do BRT da avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), na manhã desta sexta-feira, 12. De acordo com as informações do site Acorda Cidade, as chamas foram controladas por funcionários de uma farmácia, localizada nas imediações do terminal.

Ainda segundo o site local, por estar inativa, a estação abriga pessoas em situação de rua. Apesar do fogo, hão há registro de feridos.

A entrega do BRT à população estava prevista para janeiro de 2017, entretanto houve adiamento e uma nova data foi confirmada para fevereiro deste ano, que não ocorreu novamente. Não há um novo prazo para ativação do terminal.

