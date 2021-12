Fogo atinge carros em estacionamento de delegacia de Lauro

Um incêndio atingiu cerca de 10 veículos estacionados no pátio da 23ª Delegacia de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta terça-feira, 6.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e debelou o fogo. Os automóveis atingidos foram apreendidos pela polícia e estavam estacionados no local. Policiais disseram que as chamas começaram por volta de 5h30.

De acordo com testemunhas, houve uma queima de fogos de artifícios minutos antes do incêndio, mas não há confirmação que isso teria provocado as chamas.

