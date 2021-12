Focos de incêndio são controlados no Parque Monte Pascoal

Os principais focos de incêndio que atingem, há cerca de 15 dias, o Parque Nacional Monte Pascoal em Porto Seguro (a 705 Km de Salvador), foram controlados. Conforme o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), desde a quinta-feira, 31 de dezembro, os pontos onde as chamas eram mais intensas foram contidos e os trabalhos agora estão voltados para a possibilidade de novos focos na região.

No local, duas frentes de trabalho atuam no combate às chamas, sendo 14 brigadistas de Monte Pascoal e dez brigadistas do Parque Nacional do Pau Brasil, além do apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro. Ainda segundo o instituto, os incêndios que ocorrem no parque são criminosos.

Nos meses de novembro e dezembro, o ICMBio realizou operações que resultaram em flagrantes de extração de madeira ilegal e apreensão de equipamentos para a retirada do material.

Também na ocasião, diversas pessoas foram conduzidas à delegacia da Polícia Federal. Em represália, os grupos envolvidos na ação de desmatamento realizaram uma série de ameaças e atentados. Um veículo da autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi atingido por uma armadilha. Na ação, ninguém ficou ferido.

Durante esta temporada de incêndios, que teve início em outubro, o ICMBio registrou um total de 1.127,96 hectares queimados no parque nacional, o que corresponde a 5,05% da unidade de conservação.

