Foco de incêndio não é mais visto no Capão, diz brigadista

Os focos de incêndio, que atingiam a serra do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, neste domingo, 6, não são mais vistos nesta segunda-feira, 7, de acordo com os brigadistas que atuam na área.

Apesar disso, ainda não há a confirmação oficial de que as chamas foram controladas, mas, de acordo com Jean Conde, integrante da equipe de brigadistas voluntários da Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão (ACVVC), o fato do fogo não ser mais visto da cidade é um indício que a situação foi contida.

"Foi controlado porque antes dava para ver o fogo que vinha descendo em direção ao vale. Agora, não vemos nem a fumaça. Então, deve ter sido contido", explica Jean, ressaltando que não choveu nesta segunda pela manhã, como era previsto por meteorologistas.

O 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com sede em Lençóis, enviou uma equipe para o Capão nesta segunda, às 6 horas, mas ainda não tem informações sobre a situação no local.

O incêndio começou na manhã deste domingo, por volta de 10 horas, na serra do Candombá, próximo ao morro do Gavião. De acordo com brigadistas, as chamas atingiam cerca de 6 hectares (60 mil m²), o equivalente a seis campos de futebol.

O fogo começou dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, mas brigadistas evitaram a expansão do incêndio na área preservada. Apesar da ação dos voluntários, as chamas se alastraram pela serra, subindo o morro neste domingo.

Fogo começou próximo ao morro do Gavião (Foto: Google | Reprodução)

