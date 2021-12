Fluxo intenso de veículos causa congestionamento na BR-324

Os motoristas que deixaram para retornar do feriado de Semana Santa na manhã desta segunda-feira, 6, ainda encontram o fluxo intenso de veículos na BR-324 próximo a Salvador.



No Km 608, próximo ao viaduto do CIA - Aeroporto, um caminhão tombou na pista e deixa o tráfego da região congestionado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A alça do viaduto do cia que dá acesso a BA-526 (CIA - Aeroporto) está parcialmente interditada por conta de derramamento de caixotes de verduras sobre a pista. A Via Bahia Concessionária de Rodovias confirmou a ocorrência e informou que o acesso só está sendo possível por motocicletas e automóveis.



O trânsito ainda está congestionado no Km 621, próximo ao viaduto da Estação Pirajá, devido a interdição da faixa da direita da pista, no sentido Feira de Santana devido a realização das obras de recuperação da adutora. O tráfego é lento na passagem.



O trânsito no sentido Salvador-Feira de Santana também apresenta intensidade devido ao horário de fluxo.



Na BR-116, o tráfego também intenso em toda rodovia nesta manhã. Não há registro de pontos de retenção.



Litoral Norte



Na BA-099 (Estrada do Coco) o movimento é tranquilo na manhã desta segunda. A Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que os motoristas trafegam sem restrições.

