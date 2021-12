Fluxo de veículos segue intenso nas saídas de Salvador

O movimento de veículos com saída de Salvador é intenso na tarde deste sábado, 21. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui com lentidão na BR-324, sentido Feira de Santana. A velocidade média na rodovia é de 40 km/h.

De acordo com a PRF, os ônibus têm levado cerca de uma hora da rodoviária da capital baiana até Simões Filho desde o início da manhã. Há pontos de retenção do trecho de Valéria até a altura do pedágio de Amélia Rodrigues.

A rodovia serve de destino para cidades com tradicionais festas juninas como Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Piritiba, dentre outras.

Na BA-099 (Estrada do Coco), que liga a capital às cidades do litoral norte do estado, o movimento está tranquilo, conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Segundo a PRF e a PRE não foi registrado nenhum acidente desde o início da manhã.



Atenção



Em período de trânsito intenso nas estradas, os motoristas devem redobrar a atenção, especialmente, em momentos de ultrapassagens, que devem ser condizentes com a sinalização do local. Em caso de problemas com o veículo, pequenos acidentes e colisões traseiras, o órgão recomenda que os condutores direcionem os veículos para o acostamento e pede aos demais motoristas que evitem parar desnecessariamente na via, deixando o trânsito fluir.



A PRF ainda destaca alguns trechos em que o condutor deve ter cuidado especial, como: a BA-026, entre Amargosa e Mutuípe, a BA-242 (entre Sapeaçu e Castro Alves) - devido ao fluxo de pessoas indo a Santo Antônio de Jesus -; e a BA-502, próximo a São Gonçalo dos Campos (pista estreita).

Trechos que merecem atenção dos motoristas:

BA-001: Trecho entre Salinas, Mar Grande e São Roque do Paraguaçu. Atenção deve ser redobrada nos entroncamentos

BA-026: Trecho entre Amargosa e Mutuípe tem curvas perigosas e ocorrência de neblina

BA-093: Em Dias D'Ávila, há trecho que está em obras

BR-324: Entre Capim Grosso e Jacobina, há trechos em obras

BA-502: Em São Gonçalo dos Campos, a pista é estreita

BA-242: Fluxo intenso entre Sapeaçu e Castro Alves, devido ao fluxo de veículos em direção às festas em Santo Antônio de Jesus

BA-084: Em Conceição do Jacuípe, é grande o fluxo de veículos. Cuidado redobrado no cruzamento com a BR-101

BA-210: Trecho entre Juazeiro e Curaçá apresenta muitos acidentes com animais

