Fluxo de passageiro é tranquilo nos terminais do ferryboat

O fluxo de passageiro é tranquilo no sistema ferryboat, na manhã desta segunda-feira, 4, após o feriadão do Dia do Trabalhador, segundo a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador.

Tanto pedestres como motoristas fazem a travessia sem enfrentar filas no Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e em São Joaquim, na capital baiana.

Quatro embarcações operam neste momento. São eles: Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Agenor Gordilho e Zumbi dos Palmares.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, os passageiros embarcam dentro do horário programado.

