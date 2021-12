Flávio Bolsonaro posta vídeo do corpo de ex-PM morto na Bahia e questiona versão da polícia

O senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, publicou tweet na tarde desta terça-feira, 18, questionando a versão dada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA) com relação à morte do ex-PM Adriano da Nóbrega, morto no último dia 9, em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada (distante 170 km da capital baiana). Na publicação, o senador postou um vídeo do cadáver de Adriano, mostrando partes do corpo.

De acordo com a publicação do senador, a perícia da Bahia declarou não ser possível afirmar se Adriano foi torturado. “Foram 7 costelas quebradas, coronhada na cabeça, queimadura com ferro quente no peito, dois tiros a queima-roupa (um na garganta de baixo p/cima e outro no tórax, que perfurou coração e pulmões”, escreveu Bolsonaro no Twitter, questionando a versão dada pela polícia.

Segundo uma matéria publicada no site Agência Brasil, a defesa de Adriano está pedindo uma perícia independente do corpo, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte do ex-PM. O advogado Paulo Emílio Catta Preta declarou que a família suspeita da primeira versão dada pela PM da Bahia, de que ele teria sido morto ao reagir e trocar tiros com os policiais que visavam prendê-lo.

“Há marcas no corpo que, em princípio, podem trabalhar contra essa versão de uma troca de tiros, há notícia de quebra de costelas, sete costelas que teriam sido quebradas, isso tem que ser esclarecido”, contou o advogado à Agência Brasil.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE buscou contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), mas até o momento não obteve resposta.

adblock ativo