Flanelinhas temem que lei gere desemprego

Sem vínculos com entidades representativas de classe, nem dados sobre a quantidade dos guardadores informais de veículos na capital, os chamados flanelinhas de Salvador estão apreensivos com a aprovação do Projeto de Lei 38/12, que criminaliza a atividade na capital.

Caçula de um total de nove filhos, ensino fundamental incompleto e a mãe como arrimo de família serviram como fatores preponderantes para que Evanilson Reis, 29, começasse a trabalhar como flanelinha aos 13 anos na Avenida Garibaldi.

"Eu crio meus dois filhos com o dinheiro deste trabalho", afirmou o flanelinha nesta quinta-feira, 25, ao A TARDE, após ser indagado sobre a restrição da lei. "Como em todas as áreas, existem os bons e maus trabalhadores", analisou ele, que reconhece a coerção de alguns flanelinhas contra os motoristas.

Questionado sobre as ameaças e danos nos veículos dos motoristas que se recusam a pagar por uma vaga na rua, o flanelinha Luiz Carlos, 34, diz não concordar com tal prática . "O cliente paga o que quiser", disse ele, que trabalha desde os 12 anos, tem duas filhas e estudou até a 3ª série primária.

Coerção - A presença dos flanelinhas nas ruas divide a opinião de motoristas, como o funcionário público Pedro Costa, 29, que já desenvolveu uma relação de amizade com os guardadores. Morador de Ondina, ele guarda o carro nas imediações da Av. Garibaldi há cerca de 10 anos.

"Diante da falta de oportunidade, algo que eles não têm, acho um trabalho válido. Melhor do que roubar", reflete o servidor, ao lamentar que "infelizmente, em outras partes da cidade, existem flanelinhas que utilizam uma abordagem mais agressiva".

Para a administradora Ana Carla, 34 anos, a cobrança de estacionamento nas ruas é incômodo. "Não gosto de pagar. Principalmente aos cadastrados na prefeitura. Pagamos muitos impostos e não vemos retorno, no mínimo, na qualidade do asfalto da cidade", reclama.

Trabalho - Questionado sobre quais seriam as alternativas de trabalho para os flanelinhas, o autor do PL, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara (PSDB), aponta a legalização dos flanelinhas como solução.

"O que não pode continuar é essa permissividade. Não podemos continuar reféns dos flanelinhas. Enquanto existem os profissionais cadastrados, também existem pessoas que querem agredir, ameaçar e quebrar os carros dos motoristas", apontou Câmara.

O vereador Hilton Coelho (PSOL) afirmou que a oposição vai pedir ao prefeito que vete o PL. "Não somos contra a regulamentação, mas o projeto criminaliza as pessoas que não têm emprego", disse, ao reiterar que o PL foi colocado entre os projetos não polêmicos, sem margem para apreciação.

O advogado criminalista Luiz Coutinho explica que a iniciativa do poder legislativo municipal encontra respaldo constitucional na Lei de Contravenções Penais.

"A edição de norma de direito penal é de responsabilidade do Congresso Nacional, o que o projeto prevê é o cumprimento da norma e a aplicação de sanção de natureza administrativa".

De acordo com a Agência de Comunicação Municipal, o projeto ainda não foi enviado à prefeitura e, tão logo chegue ao Palácio Thomé de Souza, terá 15 dias para ser analisado pela Procuradoria Geral do Município até chegar às mãos do prefeito ACM Neto.

adblock ativo