Flanelinha é morto a tiros em Feira de Santana

Um flanelinha foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira, 22, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, David Oliveira Freitas, 32, foi morto por volta das 15h30, na Rua Castro Alves, próximo ao cruzamento com a avenida Presidente Dutra, no centro da cidade.

Populares informaram ao site que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas David já estava sem vida. Os tiros atingiram o homem na cabeça e nos olhos.

Ainda não se sabe a autoria e motivação do crime.

