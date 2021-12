Fitinhas do Bonfim voltam a ser feitas na Bahia

A Cooperativa de Produtores de Artigos Religiosos e Culturais (Cooparc), que trará a produção das fitas do Senhor do Bonfim de volta à Bahia - conforme noticiado pelo jornalista Levi Vasconcelos, na coluna Tempo Presente, da edição de ontem -, deve começar as atividades no próximo mês.

A decisão, anunciada ontem pela Secretaria do Turismo da Bahia (Setur), é fruto de parceria entre o Estado e a Arquidiocese do Salvador, que ainda lançou ontem o portal Turismo Religioso Bahia. O site divulgará informações de templos, festividades e datas importantes para católicos.

Com investimento de R$ 200 mil, a Cooparc funcionará em um casarão de 120 anos, na avenida Beira-Mar, na Ribeira. No local, também serão produzidos souvenirs artesanais, como estatuetas, mobiliário sacro e velas, informou o coordenador, Moisés Cafezeiro.

No térreo, haverá exposição permanente sobre 18 cidades banhadas pela Baía de Todos- -os-Santos. "Uma vez por mês, ocorrerá um evento cultural e gastronômico para visitantes", revelou Cafezeiro.

A iniciativa foi bem recebida por quem sobrevive da venda de artigos religiosos. "Espero que, com a proximidade, o custo seja barateado", provocou a comerciante Jussara Araújo, 42, que atua em frente à Igreja do Bonfim.

Emprego e renda

Para o titular da Setur, Domingos Leonelli, a cooperativa será mais uma forma de gerar negócios. "Além de adensar o turismo religioso católico, surge com a ideia de gerar emprego e renda na Bahia, de onde a produção nunca deveria ter saído", afirmou.

O arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, disse ter recebido "com alegria" a notícia sobre a produção das fitas. "Desde que cheguei à Bahia, pude perceber que o povo baiano tem uma peculiaridade de expressar a fé por meio da arte", analisou. Sobre a parceria entre Estado e arquidiocese, classificou-a de positiva. "Há de render muitos frutos para a Bahia", disse.

Outra iniciativa prevista é a abertura da primeira turma de um curso de inglês, com duração de 160 horas, a partir do dia 4, para quem faz o receptivo nas instituições religiosas.

Material original

Fabricadas atualmente em Sumaré (SP), em poliéster, as fitinhas serão produzidas com o material original: algodão. A mudança visa facilitar a crença dos que acreditam nos poderes místicos do objeto.

O visitante que vai à Igreja do Bonfim amarra o artigo com três nós (equivalente a três pedidos, concedidos quando cada nó se rompe). Em poliéster, as fitas demoravam a partir e, como consequência, os desejos tardavam a ser atendidos, o que não ocorre com o algodão.

"Assim vai ficar bem melhor para reforçar a fé e ter nossos desejos atendidos mais rápido", comemorou a mineira Carolina Amaral, 27, enquanto visitava a Igreja do Bonfim, na Cidade Baixa.

