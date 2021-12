Fisioterapeuta é suspeito de mandar matar jovem na cidade de Lapão

Um fisioterapeuta é apontado como autor intelectual do assassinato de uma jovem no município de Lapão, a 450 quilômetros de Salvador. Rafaela Gomes de Souza, 27 anos, está desaparecida desde a quinta-feira passada, 21.

Ao Portal A TARDE, o delegado Gabriel Vilaboim afirmou que as investigações levaram ao fisioterapeuta Alfredo Victor Oliveira, que teria confessado o crime de mando. "Ele foi visto com a vítima um pouco antes [do desaparecimento]. A princípio ele negou, negou em um segundo momento, inventou que foi vítima de sequestro, ele e ela, e por fim confirmou", contou o titular da delegacia territorial.

Em depoimento, o suspeito afirmou que o corpo da jovem foi deixado em um lixão na cidade Irecê. Entretanto, até o final da manhã desta quarta-feira, 27, ainda não havia sido localizado. "Ele não foi detido ainda porque não tinha flagrante ou mandado de prisão preventiva, mas já estamos trabalhando para isso", afirmou Vilaboim à reportagem.

Informações iniciais dão conta que Alfredo e Rafaela, que estaria grávida, teriam um relacionamento amoroso. O feminicídio foi praticado por um homem conhecido como "Rato".

O desfecho do caso revoltou amigos, familiares e demais munícipes, que desde o desaparecimento de Rafaela realizam buscas pela região.

