Fiscalizações em rodovias baianas serão intensificadas no São João

Inicia nesta quinta-feira, 20, a 'Operação Festejos Juninos 2019', realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A ação será realizada até às 23h59 da próxima terça-feira, 25, e visa reforçar o policiamento preventivo em locais e horários de maior ocorrência de acidentes graves e criminalidade.

Em decorrência do feriado prolongado, as rodovias federais recebem aumento de fluxo de veículos, principalmente em razão do São João. As festividades juninas representam a época que possui maior fluxo de veículos que atravessas as principais rodovias federais na Bahia, principalmente em direção às cidades localizadas nos trechos das BRs 101, 116, 324 e 407.

Estão no foco das equipes da PRF fiscalizações voltadas ao uso do cinto de segurança, análises específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos.

Além do patrulhamento, a PRF também vai promover ações educativas para o trânsito, com o objetivo de conscientizar os condutores e também apresentar seus papéis no desempenho de um trânsito mais seguro.

Restrições de tráfego

Para a operação foram definidos os tipos de veículos que vão sofrer restrição de tráfego durante o feriado. Serão restritos apenas os trechos rodoviários de pista simples, com exceção dos trechos específicos estabelecidos no Anexo da Portaria e o descumprimento é constituído como infração de trânsito de natureza média, de 5 pontos, e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

Os horários são das 6h às 12h, na quinta; das 16h às 22h, no domingo, 23, e das 12h às 20h na segunda-feira, 24.

Outra operação

A Operação Especial da Bahia Norte irá começar nesta quarta-feira, 19 e se estende até a próxima segunda. A expectativa é de que 500 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas pela empresa.

Entre as ações realizadas estão a intensificação da inspeção nos trechos operados pela Bahia Norte, reforço no uso de recursos de atendimento médico e mecânico e maior presenta de equipes operacionais da concessionária.

