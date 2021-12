Fiscalização eletrônica começa a funcionar na BA-099

Os motoristas que trafegam pela Estrada do Coco (BA-099) devem redobrar a atenção para a velocidade. Começaram a funcionar na sexta-feira, 27, os equipamentos de fiscalização eletrônica que vão flagrar condutores que ultrapassarem a velocidade máxima permitida na via (60 km/h).



Os radares foram instalados em três principais trechos: no km-0,5 (no início da rodovia), km-5,5 (próximo ao condomínio Encontro das Águas) e no km-7 (nas proximidades do supermercado Bompreço).



De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) do município, a BA-099 foi escolhida para abrigar os equipamentos por ser considerada uma das vias mais movimentadas da cidade.



A secretaria não dispõe de estatísticas atualizadas sobre acidentes de trânsito nesse trecho. No entanto, informa que a instalação dos equipamentos tem como finalidade contribuir com a redução de acidentes.



Segundo o titular da Settop, Moyses Mustar, antes de iniciarem o funcionamento, os radares passaram por um longo período de testes. Em seguida, foram submetidos a aferição do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), que detectou que os equipamentos estão aptos para o devido funcionamento.



Até o final de março, novos equipamentos de fiscalização eletrônica serão instalados ao longo das principais vias da cidade. O número de radares previstos será definido posteriormente, após conclusão de estudo de tráfego realizado pela secretaria.



Falta de sinalização



A instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica na Estrada do Coco dividiu opiniões. Enquanto os pedestres comemoraram, os motoristas reclamaram da falta de sinalização que informe a velocidade permitida na via.



Moradora do condomínio Encontro das Águas, a aposentada Valéria Montenegro, 67, acredita que, com a instalação dos radares, caminhará com maior segurança nas calçadas.



"Os carros costumam passar tão velozes pela Estrada do Coco que temo um acidente, mesmo estando na calçada", disse.



O administrador José Evangelista Teixeira, 47, reduziu a velocidade quando notou a presença dos radares, no entanto, só encontrou uma placa informando a velocidade permitida após o primeiro equipamento.



"Seria interessante que a placa com a quilometragem permitida fosse colocada antes dos radares, para orientar melhor o motorista", afirmou.

adblock ativo