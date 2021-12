Final de semana terá céu encoberto e chuvoso na Bahia

O final de semana deverá ter céu encoberto e chuvoso para a maior parte da Bahia, segundo previsão divulgada nesta quinta-feira, 12, do Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Nos próximos dias, as condições do tempo no estado serão, predominantemente, influenciadas pela umidade que vem da região Amazônica.

Os maiores volumes de chuva são esperados para as regiões Oeste, São Francisco, Chapada Diamantina, Sudoeste, Sul e em algumas áreas das regiões do Recôncavo e Norte. Além disso, o calor (típico dessa época do ano), também deve contribuir para intensificar as chuvas, a exemplo das regiões Oeste, São Francisco, Sudoeste, Chapada Diamantina e Sul, que poderão vir acompanhadas de raios e trovões.

Com essa previsão de chuvas com trovoadas, não é recomendado ficar exposto em área aberta e nem se proteger embaixo de árvores, pois aumentam os riscos de um acidente.

Por outro lado, no Nordeste do Estado, quem ainda continua prevalecendo é uma massa de ar quente e seco, o que mantém o céu parcialmente nublado a claro. No entanto, há possibilidade de ocorrer eventos isolados de chuvas fracas.

Mesmo com a previsão de chuvas para maior parte da Bahia, as temperaturas se manterão elevadas em praticamente todas as regiões, com máximas variando de 34°C a 36°C. Ainda assim, temperaturas mais amenas também são aguardadas para algumas localidades do Estado, como nas áreas serranas da Chapada Diamantina e Sudoeste, onde as mínimas poderão chegar aos 17°C.

Para a cidade de Salvador e Região Metropolitana, onde as temperaturas seguem elevadas, com mínimas de 20°C e máximas de 30°C, a previsão também é de céu encoberto e chuvoso na maior parte do período.

Maré

Entre sexta-feira, 13, e domingo, 15, a maré deverá atingir sua altura máxima em torno de 1h30 e das 13h30, com valores variando de 1,8 a 2,2 metros. Já as alturas mínimas deverão ocorrer por volta de 7h30 e das 19h30, com valores variando de 0,3 a 0,6 metro.

As ondas previstas para os próximos dias deverão ter agitação de moderada a fraca, com altura máxima podendo chegar a 2 metros.

Radiação Ultravioleta

A aproximação da estação do verão no Hemisfério Sul indica elevação na incidência da radiação solar e, consequentemente, dos Índices de Radiação Ultravioleta. Conforme o Serviço de Meteorologia do Inema, esta elevação pode ser vista na previsão dos IUV's para o período de 13 (sexta-feira) a 15 (domingo), quando deverão variar de 12 a 14, que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), fazem parte da categoria de intensidade "extrema".

Com isso, os cuidados quanto à exposição prolongada à radiação solar devem ser redobrados, principalmente, nos horários das 10h às 16h quando os efeitos danosos são maiores. Para isso, recomenda-se o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

adblock ativo