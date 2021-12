Final de semana terá céu encoberto e chuva na Bahia

Os elevados índices de temperatura e de umidade do ar deverão manter o céu encoberto e chuvoso em grande parte da Bahia no último final de semana de fevereiro, informou, nesta quinta-feira, 20, o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As chuvas são mais esperadas nas regiões Oeste, São Francisco, Norte, Recôncavo e Sul.

A umidade vinda da Amazônia, somada a temperaturas de até 35°C (máximas), é o que mais deve contribuir para intensificar as chuvas no Norte, Oeste e São Francisco. Além disso, no final da tarde e durante a noite, também há possibilidade de ocorrer trovoadas em áreas isoladas dessas regiões, como é típico do verão.

Nas regiões Sul e Recôncavo baiano, é a umidade que vem do Oceano Atlântico que continua favorecendo a ocorrência das chuvas, sobretudo nas áreas mais próximas ao litoral, a exemplo da cidade de Salvador e região metropolitana.

Já nas regiões da Chapada Diamantina, Nordeste e Sudoeste as chuvas serão de fraca intensidade e em áreas isoladas. Mesmo com poucas chuvas, nas áreas serranas das regiões da Chapada Diamantina e Sudoeste são esperadas as menores temperaturas do Estado, com mínimas podendo chegar aos 16°C.

Maré

Entre sexta-feira, 21, e domingo, 23, a maré deverá atingir sua altura máxima, entre 7h e 10h e entre as 19h e as 22h, com valores variando de 1,6 a 2 metros.

Já a altura mínima deverá ocorrer entre 1h e as 4h e entre as 13h e as 16h, com valores variando de 0,5 a 0,9 metro. As ondas previstas para esse período deverão ter agitação fraca, com altura máxima podendo chegar a 1,5 metro.

Radiação

No período entre sexta e domingo deverá haver elevação na incidência da radiação solar e, consequentemente, nos Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's). Os índices deverão variar de 13 a 14, classificados na categoria "Extrema", conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS)

O Inema recomenda ter cuidados quanto à exposição prolongada a radiação solar, principalmente nos horários das 10 às 16 horas, intervalo de tempo em que os efeitos danosos à saúde são maiores.

Para minimizar os danos durante a exposição a essa radiação, é recomendado o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.16°C.

